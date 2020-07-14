Пенза, , 10:57 — REGNUM В Пензенской области по информации на 14 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 5803 человек. За сутки выявили еще 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 5195 человек, скончались от инфекции 67 пациентов, за сутки еще один смертельный случай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период режима повышенной готовности в Пензенской области за психологической помощью жители обратились более 8 тыс. раз. Квалифицированная безвозмездная помощь оказывалась пожилым людям, детям, родителям, выпускникам школ, медработникам и другим категориям жителей региона дистанционно.

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