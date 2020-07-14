Краснодар, , 10:52 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе. 55 человек за сутки выписаны.

«В Краснодаре заболели 36 человек, в том числе двое детей девяти месяцев и двух лет. В Сочи коронавирус обнаружен у 12 жителей, в Армавире — у 10. По одному зараженному в Отрадненском, Новокубанском, Мостовском районах и в Анапе. Среди заболевших 39 женщин и 23 мужчины. Самому старшему — 82 года», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с 12 марта на территории Краснодарского края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6847 человек. Из них 5754 пациента — или 84% от общего числа носителей — выписаны с выздоровлением. 88 пациентов скончались. На 14 июля в больницах края к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов с COVID-19, ещё трое находятся на ЭКМО.