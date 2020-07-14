Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Петербурге за сутки подтвердили еще 31 летальный исход COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб 14 июля.

Город продолжает занимать второе место по суточной смертности после Москвы с 11 июля, в то время как неделю до этого держался в лидерах среди российских регионов по этому показателю.

Всего в Петербурге, по официальным данным, от COVID-19 скончалось 1 тыс. 657 человек. Однако власти уже признали, что за первое полугодие прирост смертей достиг почти 4 тыс. человек, и почти все эти случаи так или иначе связаны с COVID-19 и сопутствующей пневмонией.

В России за сутки зафиксировано 175 летальных случаев, за весь период от болезни скончались 11 тыс. 614 человек.

Добавим, в Петербурге число выявленных случаев заражения достигло 28 тыс. 142, в России — 739 тыс. 947.