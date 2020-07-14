Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 99 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 14 июля.

Новые случаи заражения выявлены в 19 муниципальных образованиях Ростовской области. Так, положительный результат теста получил 41 ростовчанин, 13 шахтинцев, восемь батайчан. Единичные случаи зарегистрированы в Таганроге, Каменске-Шахтинском, а также в Весёловском, Октябрьском, Целинском, Семикаракорском и Родионово-Несветайском районах.

Большинство новых носителей SARS-CoV-2 — 51,5% — жители Ростовской области в возрасте от 46 до 65 лет, 22,2% — в возрасте от 18 до 45 лет, более 19% — пожилые люди старше 66 лет, 7,1% — дети.

Таким образом, на Дону за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. 922 человека.