Чебоксары, , 10:49 — REGNUM В Чувашии выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, зарегистрирован ещё один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 14 июля (10:35 мск), с начала пандемии в Чувашии подтверждено 5940 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 54.

Выздоровели в настоящее время 3228 пациентов, продолжают лечение 2665 пациентов с коронавирусом. За сутки выписаны 23 человека. Кроме того, зарегистрирован ещё один летальный исход, всего умерли 47 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Чувашии Олег Николаев отмечал, что ситуацию с коронавирусом «удаётся держать под контролем», но при этом в республике «остро встаёт вопрос реабилитации, кто переболел» COVID-19.

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