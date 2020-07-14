Москва, , 10:48 — REGNUM Проверку по факту повреждения корпуса самолета в аэропорту Шереметьево организовала Межрегиональная транспортная прокуратура, сообщили 14 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

После инцидента самолет отстранили от полетов, а пассажиры рейса Москва — Сочи доставлены по месту назначения на резервном воздушном судне. Проверка проводится Московским прокурором по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Напомним, 13 июля самолет авиакомпании «Россия» сообщением Москва — Сочи коснулся автомобиля заправки. В результате был поврежден фюзеляж воздушного судна.

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