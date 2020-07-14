Казань, , 10:58 — REGNUM В Татарии по информации на 14 июля коронавирус выявили у 5061 человека, за сутки инфицированы еще 32 пациента, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего с момента наблюдения выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 3948 человек, за сутки — еще 32 пациента. Скончались 25 человек, двое за сутки.

Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы шесть человек, 26 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 13 человек. Из общего числа новых инфицированных 18 человек — жители Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии причиной смерти двух пациентов вновь стало заражение новой коронавирусной инфекцией. Вирус идентифицирован в обоих случаях после проведенной экспертизы. Таким образом, количество скончавшихся от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Татарии достигло 25 человек.

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