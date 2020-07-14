Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM За последние сутки в Петербурге выявили еще 281 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб 14 июля.

Таким образом за все время пандемии в городе зафиксировали 28 тыс. 142 случая заражения. С 29 июня в северной столице наблюдался рост числа вновь выявленных случаев, о чем также накануне заявил губернатор Александр Беглов, обвинив в этом беспечность петербуржцев, не соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора.

При этом с 9 июля статистика демонстрирует постепенное снижение числа новых случаев.

В России за сутки обнаружили 6 тыс. 248 новых носителей, за все время пандемии — 739 тыс. 947 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели от COVID-19 за все время в Петербурге 21 тыс. 579 человек, в том числе 194 за последние 24 часа.