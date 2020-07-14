Киев, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки на территории Украины было выявлено 638 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщил на брифинге украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

«За минувшие сутки (SARS-CoV-2) заразились 638 человек», — заявил он, добавив, что в это число входит 26 детей и 64 медицинских работника.

Также глава минздрава Украины уточнил, что в результате этого общее число выявленных заразившихся в стране стало составлять 54 771.

Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки на Украине было зафиксировано 14 скончавшихся от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1 412.

Помимо того, отмечается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 27 154 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 4,6 тыс. и превысило 304 тыс.