Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено еще 46 носителей SARS-CoV-2, кроме того, зафиксирован еще один летальный случай среди заболевших. Таким образом в регионе от COVID-19 умерли 40 человек. Об этом 13 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

С учетом новых официальных данных в Ленобласти за все время пандемии зафиксировано 5130 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели за это время 4274 человека, в том числе 13 человек — за последние сутки.

Список летальных исходов вновь увеличился, за истекшие сутки не стало еще одного заболевшего. Таким образом с начала пандемии в регионе умерли 40 зараженных жителей Ленинградской области.

В целом регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

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