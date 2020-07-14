Ульяновск, , 10:42 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусом, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 14 июля (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 7272 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 110.

Выздоровели в настоящее время 4395 пациентов, продолжают лечение 2823 пациента с коронавирусом. За сутки выписаны 129 человек.

В Ульяновской области также зарегистрирован ещё один летальный исход — в результате общее число смертей достигло 54.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для оздоровления медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и наблюдают контактных лиц, с 16 июня реализуется региональная программа реабилитации и эмоционального восстановления. Они проводятся на базе местных санаториев. По данным минздрава, сейчас там отдыхают 63 медицинских работника, в июле-августе принято ещё 556 заявок.