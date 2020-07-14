Тбилиси, , 10:49 — REGNUM В Грузии в период с января по июнь было выявлено 4121 экологическое правонарушение. Данное заявление опубликовала пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

По данным министерства, чаще всего сотрудники ведомства выявляли случаи загрязнения окружающей среды — 1002. Немного меньше в течение полугода было обнаружено фактов нарушений лесного законодательства — 942.

Кроме того, как сообщили в министерстве, было выявлено 619 случаев, связанных с незаконной добычей лесных материалов и 290 — с нарушениями правил ловли рыбы и охоты.

Также были другие многочисленные нарушения.