Москва, , 10:41 — REGNUM За истекшие 24 часа в России было выявлено 6 248 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По его данным, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 739 947.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в России от COVID-19 скончались 175 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 11 614.

Также уточняется, что в настоящее время в стране 512 825 человек вылечились от нового заболевания, 8 804 из которых — за минувшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области выздоровели ещё 368 человек, проходивших лечение от коронавирусной инфекции.