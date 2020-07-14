Белгород, , 10:39 — REGNUM В Белгородской области 14 июля подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 5227 положительных тестов. За весь период наблюдения 4596 человек были выписаны после выздоровления, в том числе 13 — за последние сутки.

Согласно федеральным данным, скончались 42 человека, а по информации областного штаба — умерли 48 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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