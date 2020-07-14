Уфа, , 10:40 — REGNUM 47 случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Башкирии. Об этом 14 июля сообщила представитель Роспотребнадзора Башкирии Зульфия Камаева на совещании в администрации Уфы.

По ее словам, всего в республике выявлено 6014 фактов заражения этой инфекцией.

По словам первого заместителя главы администрации Уфы Салавата Хусаинова, несмотря на жаркую погоду нужно носить маски в общественных местах, а также соблюдать рекомендуемую дистанцию.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что коечный фонд для лечения больных с COVID-19 в Башкирии заполнен на 30%. При этом уровень иммунитета к вирусу в республике составляет 5,4%.

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