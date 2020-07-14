Рязань, , 10:36 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 14 июля подтвержден 5731 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 37 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

За весь период наблюдения 4611 человек выздоровели, в том числе 83 — за последние сутки.

Скончались 22 пациента.

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