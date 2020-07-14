Петрозаводск, , 10:38 — REGNUM В Карелии за прошедшие сутки выявлено 45 новых носителей SARS-CoV-2, большая часть из которых находится в больнице РЖД Петрозаводска. При этом выздоровевших за сутки оказалось больше — 48 человек. Об этом 14 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в республике выявлено 1792 человека с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Среди 45 новых случаев, диагностированных за последние сутки, семь детей.

В числе новых заболевших коронавируса 24 зарегистрированы в Петрозаводске, четыре в Прионежском районе в селе Заозерье, деревнях Ялгуба и Верховье, а также в поселке Шуя. Еще по четыре случая выявлено в Костомукше и в Медвежьегорском районе — по одному в самом городе Медвежьегорск и селе Толвуя и два случая в поселке Пиндуши. Три в Кондопожском районе в деревне Юркостров, городе Кондопога и Лучевое-1. Два в поселке Чупа Лоухского района и по одному в поселке Хийденсельга Питкярантского района, поселке Боровой Калевальского района, в Лахденпохье и Суоярви.

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«Сегодня у нас число выздоровевших снова превысило число тех, у кого выявили коронавирусную инфекцию: 48 человек выписаны, а новых случаев коронавируса — 45. Однако это не повод говорить о том, что нам удалось победить распространение инфекции. Мы продолжаем выявлять новые очаги заболеваемости, как правило это семейные и межсемейные контакты, — резюмировал Парфенчиков. — Не исключены полностью случаи заражения в медицинских организациях, в том числе медицинского персонала».

Напомним, ранее стало известно, что в железнодорожной больнице в Петрозаводске выявлен 31 положительный результат теста на COVID-19 у медицинских работников и 19 — у пациентов.

«В настоящее время в стационаре получают необходимое лечение два заболевших медработника, еще один лечится амбулаторно, то есть на дому. Остальные находятся на двухнедельной обсервации в домашних условиях, у них нет никаких симптомов заболевания, — подытожил глава региона. — Из 19 пациентов больницы, у которых тесты показали положительный результат, четверо госпитализированы. У остальных симптомы коронавируса отсутствуют. Специалисты, контактировавшие с COVID-положительными медработниками и пациентами, находятся на карантине».

Отметим, на сегодняшний день число вылечившихся достигло 1018 человек. Всего проведено 93 543 исследования в том числе 911 за последние сутки. 916 человек находятся на карантине, за сутки их число увеличилось на 33 человека, еще 15 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжает наблюдаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией, за последние сутки их стало на десять человек больше — 811 пациентов. 64 человека умерли, в том числе один за истекшие сутки. Не стало 90-летней женщины с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

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