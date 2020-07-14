Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил выплатить денежную помощь на продукты питания нуждающимся гражданам, сообщили 14 июля в пресс-службе премьер-министра республики.

Средства на продукты планируется выделить более 1 млн человек. Кроме того, планируется назначить адресную социальную помощь для 128 тыс. семей. Поручено также автоматически продлить инвалидность для тех, у кого переосвидетельствование выпадает на период карантина.

Мамин добавил, что на период ограничительных мер принято решение возобновить выплаты 42,5 тыс. тенге ($103) нуждающимся гражданам. Средства будут выплачиваться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Напомним, правительство Казахстана продлило ограничительные меры с 15 июля по 2 августа. Продление связано с необходимостью дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации.

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