Оренбург, , 10:28 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число сел, которые закрыли на карантин из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу. Список пополнил поселок Белозерный Кваркенского района, сообщает 14 июля Управление Роспотребнадзора по региону.

На сегодняшний день в регионе ограничительные меры действуют в девяти населенных пунктах: Проскуринского и Колтубановского сельсоветов Бузулукского района; селах Секретарка, Мордово-Добрино Северного района; поселке Белозерный Кваркенского района, а также поселках Первомайский, Володарский, Пономарево, Веснянка Первомайского района.

Добавим, с начала пандемии в Оренбуржье выявлено 5 018 носителей SARS-CoV-2. С 12 июля ежесуточное подтверждение случаев заражения превышает 100 фактов.

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