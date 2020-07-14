Ханты-Мансийск, 14 июля 2020, 10:27 — REGNUM На Югре за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Ханты-Мансийск — 76 положительных теста; Сургут — 47; Нягань — 32; Нижневартовск — 29; Нефтеюганск — 17.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 14 июля зарегистрировано 12 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 7 279 человек, 94 пациента с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в Югре на 14 июля составляет 0,99.