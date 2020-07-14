Ставрополь, , 10:42 — REGNUM Завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в отношении жителя Ставрополья, похитившего деньги у 22 человек. Материалы для рассмотрения направлены в суд, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Обвиняемым по делу проходит житель краевой столицы, ранее занимавший должность в одном из исполнительных ведомств города Невинномысска. По данным следствия, он, используя служебное положение, вместе с двумя подельниками продавал гражданам якобы арестованные машины и недвижимое имущество. Жертвами злоумышленников стали 22 человека, которые в сумме потеряли более 13,5 млн рублей.

Отмечается, что в некоторых случаях для придания большей убедительности злоумышленники показывали потерпевшим имущество других людей, а также скачанные из интернета фотографии автомобилей.

Фигурант вскоре предстанет перед Невинномысским городским судом. В отношении двоих других участников банды уголовные дела выделены в отдельное производство. В настоящее время следствие по ним продолжается.