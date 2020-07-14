Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM Директор зоопарка Ростова-на-Дону Александр Жадобин отреагировал на критику Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов из-за передачи слонихи Эколь в цирк. По словам руководителя зоосада, решение было принято в 2019 году. Из множества вариантов выбор пал на Московский государственный цирк, где слонихе созданы все условия для комфортного проживания.

«Слониху нужно было отдавать объективно. Решалось это не за одну минуту. В первую очередь, мы, конечно, хотели передать её в зоопарк, но не было тех, кому бы она была нужна, либо в зоопарках не было условий. Построить вольер и содержать слона — это очень дорого. У многих зоопарков на это просто нет площадей», — цитирует Жадобина «Блокнот Ростов».

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Московский государственный цирк слониха Эколь прибыла в начале июля 2020 года. Для животного в цирке строят два вольера и бассейн.

Ростовский зоопарк стал членом Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) весной 2020 года. С этого момента любая передача животных в цирк запрещена.

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