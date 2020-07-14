Курск, , 10:24 — REGNUM В Курской области по состоянию на 14 июля зарегистрировано 48 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

За последние сутки подтверждены две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Скончались двое мужчин в возрасте 76 и 54 лет.

Выписаны после выздоровления были 4108 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. В больницах к аппаратам искусственного дыхания подключены 14 человек.

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