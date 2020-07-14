Тамбов, , 10:21 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 14 июля в региональном оперативном штабе.

«40 новых случаев сегодня. Из них: 15 мужчин, 23 женщины, 2 детей (девочка 9 месяцев, мальчик 4 года). Возраст взрослых от 27 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего на территории Тамбовской области с 17 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5320 человек, из них 4021 выздоровели, 28 скончались. В больницах региона на 14 июля с диагнозом «пневмония» находятся 225 человек.