Мехико, , 10:21 — REGNUM Общее количество выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 4,6 тыс. и превысило 304 тыс. Об этом 14 июля сообщил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

«На 13 июля 2020 года 304 435 подтвержденных случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — рассказал он.

Также замглавы минздрава страны отметил, что за истекшие сутки в стране от COVID-19 скончались 485 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 35 491.

Кроме этого, он указал, что мексиканское ведомство из подозрения на SARS-CoV-2 наблюдает ещё за 76 284 подозрительными случаями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Индии заразившихся коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 28 тысяч и превысило 900 тыс.