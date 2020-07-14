Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 13 тыс. 195 человек. Об этом сообщает оперативный штаб 14 июля.

Это примерно на 3,5 тыс. тестов больше, чем днем ранее, однако значительно меньше суточного максимума, который показывала северная столица.

Под медицинским наблюдением находится 1 тыс. 763 человека, из них 338 — в обсерваторе, 970 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса позвонили 457 человек, в экстренную службу поступило 150 обращений, из которых 93 направили в скорую помощь, а пять — в полицию.