Оренбург, , 10:11 — REGNUM В Оренбургской области за первое полугодие 2020 года с нерадивых родителей взыскано свыше 86 млн рублей по алиментам, что на 15 млн рублей превышает показатель за аналогичный период 2019 года, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Для воздействия на злостных неплательщиков применяют ряд мер. Так, запрет на выезд за границу позволил взыскать в январе-июне 2020 года 1 млн рублей в пользу детей. С помощью ограничения должников в праве управления транспортом погашено более 13 млн рублей долга. В рамках более 9,5 тысяч исполнительных производств установлены источники доходов должников и вынесены постановления об обращении на них взыскания.

По данным служба судебных приставов, с начала 2020 года к административной ответственности привлекли 693 оренбуржцев. В отношении 272 нерадивых родителей возбудили уголовные дела. Большинство должников отправлены на исправительные работы на срок до восьми месяцев. В 23 случаях должников приговорили к лишению свободы.

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