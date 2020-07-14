Нью-Дели, , 10:12 — REGNUM Общее число выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 28 тысяч и превысило 900 тыс. Об этом 14 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, за истекшие сутки в стране выявили 28 498 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего общее число составляет 906 752.

Также сообщается, что за этот же период в Индии от COVID-19 скончались 553 пациента, и потому суммарное количество летальных исходов стало 23 727.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране 571 460 человек вылечились от COVID-19, 17 989 из которых — за минувшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Казахстана продлило ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, с 20 июля по 2 августа 2020 года.