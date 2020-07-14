Владикавказ, , 10:10 — REGNUM В Северной Осетии выявили факт хищения бюджетных средств при строительстве дороги в Кировском районе. В деле замешан сотрудник районной администрации и руководитель фирмы-подрядчика, сообщили 14 июля в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что злоумышленники, находясь в сговоре, заключили договор на оказание услуг по ремонту дороги. Сумма контракта составила 2,5 млн рублей. Несмотря на то, что работы не были выполнены, предпринимателю выплатили указанную сумму. Основанием для оплаты послужили подложные документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничеввте. В настоящее время устанавливаются причастные к этому преступлению из числа сотрудников администрации.