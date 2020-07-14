Симферополь, , 10:10 — REGNUM 11 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Республики Крым. Об этом 14 июля на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 2 случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 — среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 — при скрининге здоровых лиц», — уточнил глава региона.

Всего с 21 марта на территории Республики Крым положительные тесты на коронавирус подтверждены у 889 человек, 657 пациентов выздоровели. 12 пациентов скончались.