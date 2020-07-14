Курск, , 10:10 — REGNUM В Курской области 14 июля зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе был зарегистрирован 5701 положительный тест. Под медицинским наблюдением находятся 1549 пациентов. 1240 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 4108 пациентов, в том числе 55 — за последние сутки. Скончались 48 человек.

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