Тверь, , 10:04 — REGNUM 40% действующей сети фельдшерско-акушерских пунктов планируется обновить в течение пяти лет, до 2024 года, в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам совещания, которое 13 июля провел губернатор Игорь Руденя.

Новый модульный ФАП Пресс-служба правительства Тверской области

Губернатор особо подчеркнул, что обновление сети ФАП входит в число важных мероприятий национального проекта «Здравоохранения» для обеспечения доступности медицинской помощи в сельской местности.

В 2020—2024 годах в Тверской области планируют установить 121 ФАП, ещё 96 ФАПов будут капитально отремонтированы. В 2020 году планируется установить и заменить 16 фельдшерско-акушерских пунктов в 15 муниципальных образованиях. Также запланирован ремонт действующих пунктов.

Так, в текущем году новые ФАПы появятся в деревне Луги Андреапольского муниципального округа, деревне Фралево Бежецкого района, деревне Кузнецово Вышневолоцкого городского округа, деревне Улин Западнодвинского муниципального округа, деревне Раково Зубцовского района, деревнях Красное и Устиново Кимрского района, Рачево Краснохолмского района, Гнездово Лихославльского района, Кривцово Нелидовского городского округа, Козлы Оленинского муниципального округа, Топалки Сандовского муниципального округа, в селе Кой Сонковского района, деревне Бирючево Спировского района, деревне Орлово Старицкого района и деревне Ново-Троицкое Торопецкого района.

К зданиям ФАПов предполагается сделать отмостку по всему периметру, врезные желоба водостоков, увеличить свесы кровли. Кроме того, будут установлены пандусы, кнопки вызова медперсонала, крытые колясочные, парковки, системы видеонаблюдения и другие решения. Предусмотрены комнаты отдыха персонала, отдельные помещения для хранения лекарств.

На создание новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделено свыше 76 млн рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до октября 2020 года.

В настоящее время на территории Тверской области действует 551 ФАП. В 2018 году в муниципалитетах был установлен 61 фельдшерско-акушерский пункт.