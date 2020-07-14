Симферополь, , 09:59 — REGNUM Число авиарейсов между Воронежем и столицей Крыма Симферополем расширено до четырёх в неделю — с 14 июля пассажирские перевозки по этому направлению осуществляет авиакомпания «ИрАэро», сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

«ИрАэро» осуществляет прямые рейсы из аэропорта Симферополь в Воронеж и обратно по вторникам. Время в пути составляет около 2 часов. Перевозчик будет выполнять рейсы по этому направлению до 29 сентября, уточнили в пресс-службе. Таким образом, общее число рейсов между Симферополем и Воронежем увеличено до четырёх в неделю — по три рейса еженедельно — по вторникам, четвергам и воскресеньям — выполняет авиакомпания Nordwind.

Всего по данным на июль 2020 года рейсы в Крым осуществляют 15 авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта Симферополь составляет 56 направлений.