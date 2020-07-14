Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбурге к административной ответственности привлечено муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки». Поводом стало нарушение сроков порядка оплаты товаров и услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, предприниматели своевременно исполнили свои обязательства по договорам на поставку товаров и оказание услуг. Заказчик же не рассчитался в срок с бизнесменами. В результате образовалась задолженность по 19 договорам в общем объеме свыше 20 млн рублей.

Оренбургское УФАС вынесло постановление о привлечении транспортного муниципального предприятия к административной ответственности в виде штрафа в 30 тыс. рублей. В законную силу решение пока не вступило.

Напомним, в конце зимы 2020 года глава Оренбурга Владимир Ильиных указал на неэффективность работы «Оренбургских пассажирских перевозок» и потребовал изменить менеджмент и экономику предприятия.

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