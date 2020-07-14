Москва, , 09:54 — REGNUM Взаимодействие сотрудника, который трудится удалённо, с работодателем в нерабочее время будет оплачиваться как сверхурочная работа. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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"Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса», — приводит РИА Новости комментарий федерального ведомства.

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Что касается компенсации затрат на электроэнергию и использование личного оборудования, то эти вопросы решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации разработали проект изменений в Трудовой кодекс РФ, согласно которым предлагается официально закрепить понятие «удалённой работы» и определить три её вида: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Также в поправках сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на «удалёнке», в частности, будет закреплено право на офлайн.

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