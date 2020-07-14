Москва, , 09:58 — REGNUM В настоящее время в московской больнице в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие COVID-19, находится около 340 пациентов. Это следует из данных инфографики, обнародованных 14 июля главврачом медицинского учреждения Денисом Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно этим данным, в настоящее время на лечении в больнице в Коммунарке находится 338 человек.

Также указывается, что за истекшие сутки из больницы было выписано по выздоровлению 35 человек и что ещё два пациента за это же время скончались от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр столицы России Анастасия Ракова рассказала, что в Москве от коронавирусной инфекции за сутки вылечили ещё 1012 пациентов.