Париж, , 09:46 — REGNUM Традиционная церемония награждения орденом Почетного легиона во Франции не состоится 14 июля 2020 года во время празднования Дня Взятия Бастилии, передает BFM TV.

Стало известно, что церемония награждения, которая обычно проходит в июне для военных и 14 июля для гражданских лиц, перенесена на январь 2021 года.

Напомним, во Франции церемонии награждения орденом Почетного легиона проводятся четыре раза за год: две для гражданских лиц, 1 января и 14 июля, и две для военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил на традиционном приеме в присутствии военного сообщества накануне празднования Дня взятия Бастилии.

Подробнее в материале: Макрон примет участие в церемонии по случаю Дня взятия Бастилии