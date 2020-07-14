Воронеж, , 09:46 — REGNUM Новый природный заказник планируется создать на территории Верхнемамонского района Воронежской области, проект постановления размещен на портале правительства Воронежской области.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится о том, что заказник будет включать в себя два участка: один площадью 524,82 га, второй — 276,16 га. Общая площадь заказника составит 800,98 га.

«Образование государственного природного заказника «Дерезовский» осуществляется без изъятия земельных участков у землепользователей», — уточняется в документе.

В качестве цели создания заказника названы сохранение и восстановление природных комплексов, снижение уровня антропогенного воздействия на ландшафтные комплексы, поддержание экологического баланса в регионе.