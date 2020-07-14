Сакраменто, США, , 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. Об этом 14 июля сообщает администрация местного шерифа на своей странице в соцсети Twitter.

«Шериф Аюб подтвердил, что тело, найденное сегодня на озере Пиру — это Ная Ривера», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что для определения причин смерти будет проведено вскрытие тела покойной и выражается поддержка семье, друзьям и поклонникам.

Напомним, 33-летняя актриса Ная Ривера пропала без вести 8 июля в ходе своей прогулки по озеру на лодке. Через несколько часов спасатели обнаружили лодку со спящим в ней сыном актрисы, с надетым на него спасательным жилетом. Как рассказал ребенок, его мать прыгнула в воду и не вернулась назад.