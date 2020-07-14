Могадишо, , 09:38 — REGNUM Бывший премьер-министр Сомали Хасан Абшир Фарах скончался в больнице в Турции в возрасте 75 лет. Об этом передаёт ВВС Africa со ссылкой на заявление действующего президента Сомали Мухаммеда Абдуллахи Фармаджо.

Фарах занимал пост премьер-министра с 2001 по 2003 год во время нахождения у власти временного президента Сомали Абдикасима Салатхасана.

Он также занимал пост мэра столицы Могадишо в 1970-е годы.

Объявляя о смерти политика, Фармаджо заявил, что Фарах сыграл «позитивную роль в управлении и развитии Сомали».

Правительство создало комитет для организации для него государственных похорон, однако их дата еще не была назначена.