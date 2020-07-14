Москва, , 09:44 — REGNUM Все самые популярные в России стриминговые музыкальные приложения для iOS и Android отвечают требованиям информационной безопасности. Пять лучших из них отобрали специалисты Роскачества, сообщает 14 июля пресс-служба организации.

Эксперты анализировали стриминговые приложения по 80 критериям, включая удобство, информационную безопасность, надежность и функционал. Лучшими оказались «Яндекс.Музыка и подкасты», Apple Music, BOOM, Deezer и «МТС Music».

Названные приложения имеют свои преимущества и недостатки. Так, только в «Яндекс.Музыке» есть в огромном количестве немузыкальный контент, но при этом здесь нельзя ограничить поиск песен только собственной медиатекой.

Apple Music имеет малый размер приложения на iOS, но большой — на Android. BOOM формирует умные плей-листы, зная вкусы пользователя, однако не имеет возможности поиска по тексту песни.

В приложении Deezer — одна из самых больших и разнообразных библиотек, при этом оно занимает более 100 МБ. В «МТС Music» можно блокировать треки с ненормативной лексикой, но нельзя загрузить собственную музыку и отфильтровать песни по жанру.

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