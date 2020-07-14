Саратов, , 09:35 — REGNUM На территории Саратовской области днем 14 июля сохранится сильная жара до +41 градуса. В регионе до 17 июля действует чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), предупреждает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

По области ночью и днем 14 июля прогнозируются грозы со шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В правобережье ожидаются ливни и град.

В областной столице днем 14 июля также прогнозируется усиление юго-восточного ветра, гроза с порывами ветра до 24 м/с.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, на Саратов 7 июля обрушился сильный ветер. Его порывы были настолько сильны, что у двухэтажного офисного здания на улице Орджоникидзе сорвало крышу.

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