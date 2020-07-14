Москва, , 09:27 — REGNUM Больше всего молодое поколение в России стремится обрести материальное благополучие. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Так, материальный достаток в качестве самой важной жизненной цели назвали 60% респондентов, сообщает RT. Для 29% важным оказался «хороший эмоциональный климат» в семье. Это второй по популярности ответ.

В среднем каждый пятый опрошенный назвал важным заботу о своём здоровье и регулярное посещение врача, наличие свободного времени для своих увлечений, хорошие жилищные условия и общение с друзьями.

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В вот получение высшего образования, наличие постоянного партнёра, а также рождение и воспитание только одного ребёнка среди приоритетов указали по 5% респондентов.

Добавим, что участие в опросе приняли 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследование Deloitte показало, что молодое поколение во всём мире не особенно удовлетворено своим финансовым положением, работой или правительством.

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