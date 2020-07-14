Махачкала, , 09:23 — REGNUM Бывший начальник отделения «Почты России» в селе Тукита в Хасавюртовском районе Дагестана судом признан виновным в хищении денег граждан. Злоумышленник отделался условным сроком, сообщили ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2018 году начальник отделения почтовой связи присвоил деньги, поступившие от граждан за потребленные коммунальные услуги и подписку на печатные издания. Сумма похищенных средств превысила 2,8 млн рублей.

Фигурант дела признан виновным по статье УК РФ о присвоении или растрате в особо крупном размере. Хасавюртовский районный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также удовлетворено требование прокуратуры о взыскании с осужденного причиненного им ущерба.