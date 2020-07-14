Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Правительство Казахстана продлило ограничительные меры с 20 июля по 2 августа 2020 года. Об этом 14 июля заявил премьер-министр республики Аскар Мамина на заседании правительства.

Он отметил, что после введения строгого карантина в республике наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Однако по рекомендации министерства здравоохранения Казахстана принято решение продлить карантин.

Глава правительства добавил, что для стабилизации эпидемиологической ситуации в Атыраускую и Мангистаускую области Казахстана дополнительно направлены 102 и 56 специалистов соответственно.

Отметим, по состоянию на 14 июля в Казахстане выявили 61 755 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 35 911 человек, скончались 375 пациентов. Наибольшее число случаев заражения обнаружено в Атырауской области — 8118.

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