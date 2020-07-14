Москва, , 09:20 — REGNUM Учреждения для летнего оздоровления детей уже работают в 32 российских регионах, ещё в 13 регионах они откроются с 15 июля. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 10.07.2020 оздоровительная кампания начата в 32 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

С 1 августа лагеря примут детей ещё в восьми регионах. С 1 июня дети отдыхают в лагерях в Сахалинской области. В настоящее время в 2137 лагерях находятся 709 452 ребенка.

В ведомстве напомнили, что все загородные детские учреждения работают с соблюдением санитарных норм, необходимых в условиях распространения коронавирусной инфекции.