Петропавловск-Камчатский, 14 июля 2020, 09:10 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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За весь период пандемии в регионе зафиксировано 2798 носителей коронавируса.
За сутки полностью излечились 45 пациентов, всего выздоровели — 1376 человек. Продолжают проходить лечение в стационарах региона 357 пациентов. 173 носителя коронавируса болеют пневмонией.
На Камчатке проведено более 85 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае, который считается лидером по количеству выявленных заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке, может значительно увеличить показатели из-за прошедших многолюдных акций протеста в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.