Рим, , 09:08 — REGNUM Италия официально возвращает Франции работу, приписанную стрит-арт художнику Бэнкси, дань памяти жертвам терактов в ноябре 2015 года в Париже, похищенную в 2019 году и недавно найденную на ферме недалеко от Рима, сообщает Le Figaro.

Работа «Ворота Бэнкси» будет выставлена в Фарнезском дворце в Риме, в котором находится посольство Франции в Италии. Дата и условия её возвращения во Францию не разглашаются.

Известно, что работа, приписываемая известному британскому уличному художнику Бэнкси, была написана в 2018 году на одной из дверей аварийного выхода, расположенной за концертным залом «Батаклан». На картине, выкрашенной в белый цвет, изображена молодая девушка с грустным видом, как дань памяти тому месту, где 13 ноября 2015 года было убито 90 человек во время серии террористических актов в Париже.

Напомним, преступники в капюшонах сняли дверь с изображением работы Бэнкси в ночь с 25 на 26 января 2019 года. Кража была запечатлена камерами видеонаблюдения. Шесть человек были арестованы в конце июня во Франции во время масштабной операции под руководством судебной полиции Парижа. Двое из них были обвинены в краже, а остальные четыре — в сокрытии кражи.