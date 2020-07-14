Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве 14 июля ожидаются сильные дожди, сообщает центр «Фобос».

"Метеоусловия будут определяться активным южным циклоном, который принесет с собой «полчища» дождевых туч и аномальное количество осадков, из-за чего ощутимо понизится температурный фон и усилится ветер», — говорится в прогнозе.

В первой половине дня в столице будет облачно, временами дожди. Сильные ливни пройдут с 15:00 до 21:00. Температура воздуха в Москве не превысит 19 градусов, в Подмосковье — 26 градусов. Скорость ветра при порывах может достигать 20 м/с.