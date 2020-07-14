Сеул, , 09:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может продолжаться ещё несколько лет. Такие прогнозы сделал министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Нын Ху. Об этом сообщает KBS World Radio.

Читайте также: В Южной Корее сняли ограничения на продажу защитных масок

По мнению главы ведомства, до появления надёжной противовирусной вакцины коллективный иммунитет вряд ли возможен.

Министр подчеркнул, что не только медицинские работники, но и всё южнокорейское общество должны стремиться остановить распространение вируса.

«Чтобы достичь баланса между повседневной жизнью и карантинными мерами, научившись сосуществовать с COVID-19», — пояснил Пак Нын Ху.

Также по теме: В Южной Корее выявили за сутки 33 случая COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 13 512. Число жертв осложнений COVID-19 осталось прежним — 289 человек. За сутки 13 июля в Южной Корее было выявлено 33 случая заражения коронавирусом нового типа.